Padre Silvio Roberto será sepultado nesta quarta-feira em Votuporanga

Silvio Roberto dos Santos foi, além de Padre, psicólogo, escritor, modelo, trabalhou durante muitos anos na TV. Foi Pároco da Igreja de Santa Luzia em Votuporanga e atualmente residia em Rio Preto e se encontrava afastado da Paróquia Menino Jesus de Praga por motivo de saúde.

Morreu na tarde desta terça-feira, 7, o padre Silvio Roberto dos Santos, 71 anos, da paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa para tratamento contra um câncer. Depois, foi transferido para o Hospital de Base, onde morreu na tarde desta terça-feira.

O religioso foi levado por familiares até a Beneficência para a substituição de um cateter da urina, mas seu estado de saúde se complicou e ele ficou internado. Um comunicado sobre a morte foi divulgado por aquela paróquia.

Sacerdote desde 1976, o padre Silvio começou sua vida pastoral em Votuporanga, onde foi responsável pela fundação da Paróquia de Santa Luzia, tendo angariado um grande número de admiradores graças a suas homilias durante as celebrações e liderança em obras sociais.

Em 2011, mudou-se para Rio Preto, para dirigir a paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro de São Manoel, local onde rapidamente cativou a comunidade com sua maneira de trabalhar.

Nos últimos anos, padre Silvio lutava contra um câncer na região do abdome. Questionado sobre sua situação de saúde, ele respondeu, na época: “O que tenho que passar ninguém passa por mim. Vou seguir em frente com fé e confiança, obrigado pelas orações”.

“Meu tio foi uma das pessoas mais incríveis que conheci em toda a minha vida. Está difícil a perda dele para todo nós da família”, diz Manoela Sanchez, sobrinha do religioso.

Trajetória

Durante sua trajetória em Votuporanga, onde viveu por 34 anos, participou da fundação da Paróquia Santa Luzia e de outras quatro; além de longa lista de mais de 70 projetos realizados, incluindo trabalhos com crianças, jovens, adultos e idosos.

Padre Silvio Roberto dos Santos entrou para o Seminário aos 14 anos na cidade de Rio Preto e saiu em 1973 para estudar Filosofia em São Carlos, logo após foi para São Paulo para tentar uma vida fora da Igreja. Ele trabalhou na TV Tupi no Concurso Miss Brasil e numa loja da Rua Augusta, nesta época foi convidado por um caça talentos para virar modelo fotográfico.

Foi morar na Itália onde se transformou em backing do cantor Tico Costa, artista que acompanhou em shows por toda Europa. Entre shows musicais e desfiles de moda ele fez um curso de Teologia e se formou em Psicologia. Já em 1976 voltou para o Seminário se ordenou Sacerdote. Logo na sequencia foi enviado para Votuporanga para fundar a Igreja de Santa Luzia.

Focado na sua Paróquia e em seus fiéis, Silvio Roberto tinha um olho clínico para descobrir mulheres com potenciais para serem misses e foi juntamente com a saudosa jornalista deste Diário, Cláudia Liévana Camargo, que realizaram o primeiro Concurso de Miss Votuporanga na década de 80.

Sílvio Roberto era um descobridor de beldades e as preparava para concursos de belezas. Ele ensinava como as jovens deviam se portar em uma passarela. Várias delas se destacaram em concurso de Miss Brasil Internacional, Miss Brasil Mundo, Miss Beleza Brasil e Miss São Paulo. E fez com que Votuporanga pegasse a fama de mulheres bonitas ou a cidade das misses.

Para as moças tímidas ela sabia como descontraí-las e ensinava alguns truques, por exemplo: para ostentar um riso ‘natural’, não se diz mais “Xis”, ele ensinava, a palavra é “penis”. Outra recomendação dele às meninas era que quadril devia ficar sempre para frente, para não parecer uma tanajura. Mas só beleza não adianta, ensinava. “É preciso ter também valores morais e intelectuais.”

Ele dedicou quase 3 décadas aos concursos e nunca lhe passou pela cabeça ser famoso, mas ainda admitia que ficou conhecido e com muito prestígio no circuito dos concursos de misses e na imprensa que se dedica ao assunto. A Istoé Gente já lhe chamou de o padre que “celebra misses”. Ele apareceu em programas de tv, como o do Clodovil, Hebe e Ratinho; e se orgulhava muito disso.

Ele foi destaque da Folha de S. Paulo. Mereceu uma foto na primeira página onde apareceu entre várias misses; ao repórter Vinícius Queiroz Galvão da FSP, falou que não existia incompatibilidade de seus afazeres religiosos com as suas atividades de descobridor de misses. “A igreja está presente na cultura para evangelizar”, argumentou ao Jornal.

Ele organizava concursos de beleza cuja arrecadação era destinada a obras assistenciais e a uma clínica de tratamento de dependentes químicos. E ainda conseguiu fazer com que as moças participassem de atividades assistenciais, como Joyce Aguiar, uma de suas pupilas e que foi miss São Paulo em 2001.

Na entrevista à Folha ele conta que foi chamado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) para conversar sobre a sua vocação. “Mas perceberam [os bispos] a boa intenção”, contou. A Folha na época procurou o superior imediato do padre Sílvio Roberto, dom Paulo Mendes Peixoto, que era bispo da diocese de São José do Rio Preto, mas ele saiu pela tangente e disse que não poderia falar sobre o padre porque se encontrava há pouco tempo na diocese.

Comunidade Nova Vida

Entre as inúmeras obras assistenciais criadas pelo Pe. Silvio, destaque para a Comunidade Nova Vida. Após um longo período à frente da Paróquia Santa Luzia, o entusiasta e idealista Pe. Silvio Roberto dos Santos lançou a ideia de se implantar na cidade uma comunidade que viesse atender jovens acometidos pelo vício das drogas. À época, a ideia não foi vista “com bons olhos”, talvez por um certo preconceito da sociedade, mas as barreiras enfrentadas não permitiram seu esmorecimento e, ao lado de outras pessoas, também idealistas, o seu sonho se tornou realidade.

E foi assim que dia 13 de maio de 1987 (Dia de Nossa Senhora de Fátima), que um grupo de paroquianos e pessoas comprometidas que foi dado início ao projeto, formalizando assim a fundação da Comunidade de Recuperação Nova Vida – Crenavida.

Do hotel que, no início abrigou os primeiros internos, à residência situada à Rua Minas, à “chacrinha” na estrada do Aeroporto, em uma casinha iluminada sob a luz de velas. E finalmente com o apoio do emérito Bispo D. José de Aquino Pereira que, cedeu um espaço na propriedade rural do Bispado que fez com que o projeto se fixasse definitivamente.

O corpo do Padre Silvio Roberto dos Santos será velado a partir das 23h desta terça-feira e até às 9h de quarta-feira na Paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto; e a partir das 10h30, na Santa Luzia, em Votuporanga.

O sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.