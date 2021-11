Padre Silvio Roberto segue internado, mas apresenta melhoras

Religioso foi internado no último domingo (7) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para tratamento de uma infecção urinária com drogas para controle de pressão.

O padre Sílvio Roberto dos Santos, responsável pela paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto/SP, segue internado no Hospital de Base de Rio Preto. O religioso foi internado no último domingo (7), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de uma infecção urinária com drogas para controle de pressão.

Segundo familiares do pároco, Sílvio apresentou melhoras em seu quadro e embora esteja com uma bactéria mais resistente, a infecção está controlada. Por causa disso, ele precisará ficar mais dias no hospital, sendo transferido para a enfermaria na tarde desta quinta-feira (11).

Ainda de acordo com a família, o padre está sorridente, se alimentando sozinho e conversando tranquilamente. Ele também estaria tomando medicamentos para o controle da pressão arterial.