Padre Sílvio Roberto anuncia que está curado do câncer

Por meio do seu perfil no Facebook, o Padre Silvio Roberto dos Santos, 69 anos, anunciou na última terça-feira (24), que está curado do câncer. O Pároco responsável pela Paróquia Menino Jesus de Praga de Rio Preto, foi diagnosticado há 5 meses com um tumor num canal abaixo da próstata. Há quatro anos ele já havia enfrentado um câncer de próstata, que resultou em metástase recentemente.

Na publicação, Sílvio informou que acabava de sair do consultório de seu oncologista, que avaliou seus últimos exames de tomografia computadorizada, cintilografia, sangue e urina, constatando o desaparecimento dos nódulos e a ausência de irregularidades nos exames.

“Louvo bendigo e agradeço a Deus por mais este gesto misericordioso para comigo e minhas fraquezas. Agradeço imensamente vossas orações pela minha cura. Deus lhe retribua infinitamente em benção sobre bençãos”, escreveu o religioso, que chegou a fazer um procedimento de bloqueio contra o tumor. (Diário Web)