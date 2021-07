A Missa de posse acontecerá no dia 1º de agosto às 19h30.

Após o falecimento do Padre Joaquim Tadeu, ocorrido em 18 de junho de 2021, vítima das consequências da Covid-19, as Paróquias de São Bendito e Nossa Senhora de Fátima, igrejas das quais era responsável, serão assumidas pelo Padre Murilo de Souza da Silveira, que atualmente responde pela Paróquia São Roberto Belarmino em Pontes Gestal. A Missa de posse acontecerá no dia 1º de agosto às 19h30.