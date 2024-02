Padrasto é investigado por estupro em Tanabi 

À vítima, de 11 anos, contou para a mãe que sofreu abuso sexual do padrasto. A violência teria acontecido duas vezes, com conjunção carnal, em dezembro do ano passado.

A Polícia Civil de Tanabi/SP vai investigar uma denúncia de estupro de vulnerável feita pela equipe do serviço de Acolhimento Social, do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP, por meio de um boletim de ocorrência registrado na última quinta-feira (1º.fev).

De acordo com o registro policial, a Central de Flagrantes teve conhecimento do caso por meio de um e-mail enviado pela equipe relatando os fatos após o atendimento da paciente.

Segundo apurado, a menina contou para a mãe que sofreu abuso sexual do padrasto. A violência teria acontecido duas vezes, com conjunção carnal, em dezembro do ano passado.

A mãe informou a assistente social que, quando precisa resolver alguma pendência, deixa a filha aos cuidados dos avós maternos. No entanto, o companheiro dela está desempregado.

A Polícia Civil requisitou ao IML (Instituto Médico Legal), um exame sexológico na criança. O caso será encaminhado para a delegacia de Tanabi, onde um inquérito será instaurado.