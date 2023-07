Padilha anuncia chegada de novos aparelhos para tratamento contra o câncer ao HB de Rio Preto

Ministro de Relações Institucionais visitou o Hospital de Base no último sábado (22) e anunciou a chegada de um novo acelerador linear para realização de radioterapia e um tomógrafo. Padilha também disse que programas de atenção oncológica serão retomados na cidade.

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, anunciou em visita ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto, na manhã do último sábado (22.jul), a chegada de um novo acelerador linear para realização de radioterapia na instituição. Segundo o ministro, o equipamento deve chegar em setembro próximo e o hospital receberá também um novo tomógrafo, para tratamento de pacientes com câncer.

Ainda no HB, Padilha anunciou a retomada do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). Ambos ajudarão a instituição a receber recursos para tratamento de pessoas com câncer e reabilitação de Pessoas com Deficiência (PCDs).

“Eu como médico tenho orgulho de estar novamente no complexo Funfarme, instituição que sempre valorizou tanto o SUS e é fundamental na formação de profissionais de saúde e no desenvolvimento da ciência e da medicina”, afirmou Padilha.

Durante a manhã, o ministro participou de uma reunião com diretores da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) e de suas unidades, que contou também com a presença de outras lideranças políticas, como o presidente da Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Dilmo Resende, dirigentes da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e a Deputada Estadual Beth Sahao.

“O setor de radioterapia começou quando eu ainda era Ministro de Saúde, em 2013. Agora o ministério está expandindo esse trabalho, com a chegada de um segundo acelerador linear, renovando o pacto de atendimento da radioterapia do HB”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

O Setor de Radioterapia do HB possui ampla área de 1.524m², que ocupa o subsolo dos blocos C e D do complexo hospitalar da Funfarme. O hospital já dispõe de uma casamata, sala especialmente construída para abrigar o novo acelerador linear anunciado pelo ministro. A casamata possui paredes de concreto com espessura que varia 1,25 e 2,5 metros para impedir que a radiação incida para o exterior.

“O ministro sempre foi muito parceiro da nossa instituição, procurando trazer benefícios, credenciamento de leitos e ampliações ao HB. Ele é muito envolvido com saúde, pela sua formação como médico, e as melhorias anunciadas irão beneficiar milhares de pacientes da nossa região”, disse o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

Segundo o Dr. Horácio Ramalho, ex-diretor executivo da Funfarme durante o mandato de Padilha no Ministério da Saúde e atual diretor administrativo do Hospital Municipal (HM) de Rio Preto, Padilha foi essencial para a reestruturação do HB quando a instituição precisou de investimentos.

“Ele nos visitou, viu a dimensão e importância do HB e, desde então, se colocou à disposição da nossa comunidade. Com isso, foram realizados diversos investimentos, que possibilitaram a chegada do primeiro acelerador linear de radioterapia, expansão do setor de hemodinâmica, credenciamento de leitos de UTI, dentre outras melhorias”, disse.

Ao fim da reunião, o ministro recebeu o título de Amigo da Saúde do HB, entregue pelo diretor Jorge Fares. “Uma instituição pública tão importante como a Funfarme sempre poderá contar com nosso amparo”, finalizou Padilha.