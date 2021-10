Pacientes da Oncologia Pediátrica do HCM participam de atividades para comemorar Halloween

A equipe multidisciplinar do setor organizou sacolinhas surpresas com doces e guloseimas e teve também oficina de máscaras. O setor estava todo decorado. Por conta da pandemia, as atividades foram restritas a pacientes e acompanhantes.

Doces ou travessuras? A magia e os mistérios do halloween estão no ar. Os pacientes em tratamento na Oncologia Pediátrica do HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto/SP, participaram de atividades para comemorar o Dia das Bruxas, na manhã desta quarta-feira, 27 de outubro. A equipe multidisciplinar do setor organizou sacolinhas surpresas com doces e guloseimas e teve também oficina de máscaras. O setor estava todo decorado. Por conta da pandemia, as atividades foram restritas a pacientes e acompanhantes.

Segundo Daniela Barbosa Dias, psicóloga da Oncologia Pediátrica, ações realizadas nas datas comemorativas, comuns na infância, favorecem para que as crianças se sintam mais confortáveis no ambiente hospitalar. “Essa é a oportunidade em que elas se distraem, tem contato com outras crianças, pois devido a doença e ao tratamento elas acabam perdendo esse contato, então essas ações transforma a rotina delas, deixando o dia mais agradável”, disse Daniela.

Além dos pacientes, familiares e acompanhantes também se sentem mais acolhidos. “Ver as crianças brincando e se divertindo, contribui para que a família fique mais esperançosa em relação ao tratamento”, completou a psicóloga.

E é assim que a Ludmilla Fernanda da Silva Vilela, mãe da pequena Eloá, se sente. A filha dela está em tratamento desde agosto do ano passado, e segundo ela, esses momentos deixa ela mais aliviada. “Quando são realizadas essas atividades, nós pais ficamos muito animados, e faz com que a gente olhe para nossas crianças realmente como crianças e não mais como pacientes. A gente fica mais tranquilo”, comentou Ludmilla.

Os profissionais do setor também percebem melhora na autoestima ao organizar estes eventos para as crianças. “Toda a equipe se sensibiliza, pois todas essas ações são muito positivas, vai muito além da nossa capacitação profissional. Quando a gente percebe a felicidade em nossos pacientes, vale muito a pena”, ressaltou Daniela.