Paciente visita equipe para agradecer atendimento da Santa Casa

Graziela Matos Ribeiro Cabral ficou internada na UTI no ano passado e voltou para o Hospital para rever os profissionais nesta semana.

Uma história de fé, gratidão e de testemunho. Ao contar sobre seu atendimento na Santa Casa de Votuporanga, Graziela Matos Ribeiro Cabral, de 36 anos, se emociona de lembrar do acolhimento e cuidado dos profissionais do Hospital.

A moradora de Riolândia sentiu falta de ar e precisou de internação em maio do ano passado. “Eu tive forte falta de ar e comecei a tossir bastante. Pedi para o meu pai Antonio Carlos de Lima Cabral me levar para a Santa Casa. Quando ele encostou o carro, eu entrei. E não me lembro de mais nada, porque minha oxigenação caiu muito”, contou.

Diante da gravidade do quadro, Graziela necessitou dos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por quase 20 dias. Neste tempo difícil, o que não faltou foi profissionais para minimizar as dores e o sofrimento. “Tive vários momentos que me marcaram. Sou pastora e falava da minha fé para os colaboradores, gerando comunhão com eles. Em um dia, pedi para tomar banho e uma enfermeira muito querida, além de cuidar bem, foi até a sua bolsa pegar um perfume para passar em mim. Foi muito carinhoso da parte dela”, disse.

As memórias não param por aí. “Meu pai me visitava todos os dias. Uma vez, uma outra profissional trançou meu cabelo para que eu pudesse recebe-lo arrumada, ainda que na UTI”, complementou.

As visitas especiais também foram do pastor Sergio Nunes, diretamente de São Paulo, e do tio Ivair, que também é pastor.

A sonhada alta hospitalar veio no seu aniversário. “Não posso deixar de agradecer meu marido Clayton Ribeiro Pimentel Di Matos, que cuidou da minha filha Hadassa Ester Matos Ribeiro Cabral e da minha mãe Eliane da Silva Ribeiro sozinho por um mês, além de agradecer o Dr. Bibiano Lavezzo, que deu o diagnóstico e o prefeito Toninho Santana e a vereadora Leia Barboza pela retarguada”, afirmou.

Nesta segunda-feira (16/1), Graziela retornou para a Santa Casa, mas para rever a equipe. “Fiz questão de voltar e agradecer, olhando nos olhos deles para mostrar que o trabalho deles vale á pena. Quero deixar minha gratidão para o Dr. Lucas Amaral e para os fisioterapeutas, que na saída do Hospital, me transmitiram muita força e fé. Só tenho que glorificar a Deus e agradecer, vocês me trataram como se estivesse em um atendimento particular, com muito acolhimento”, destacou.

A emoção tomou conta dos profissionais. “Foi muito gratificante poder ver que todo o empenho e dedicação da equipe multidisciplinar conseguiu proporcionar a sua volta às atividades de rotina e seu retorno para sua família”, enfatizou a supervisora de Enfermagem da UTI adulto, Patrícia Puiti de Almeida Peniza.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, enalteceu o quanto que esse episódio enche os profissionais de motivação. “São pacientes que criaram vínculo com os colaboradores, médicos e com a Instituição. Eles recebem alta, mas fazem questão de voltar para agradecer, gesto que nos inspira e nos torna cada vez melhores em busca de uma assistência humanizada e de qualidade”, finalizou.