Paciente em tratamento de câncer no Hospital de Base ganha R$ 150 mil de prêmio do Sorte Saúde do HB e vai construir sua casa

O outro grande prêmio, uma moto, foi ganho por esposa de paciente do hospital.

Paciente em tratamento contra o câncer no Hospital de Base (HB) desde 2010, o caseiro Doacir Aparecido Machado vive uma relação com a instituição carregada de emoções. Seu Doacir passou por tratamento na instituição, lutando bravamente contra o tumor, no entanto, nesta semana, ele e sua esposa receberam diretores do HB que levaram uma notícia muito boa e que terá grande impacto na vida do casal. O caseiro foi o ganhador do prêmio de R$ 150 mil do sorteio do Sorte Saúde do HB, realizado no dia 3 de dezembro.

Morador de uma chácara em Rio Preto, o sonho de Doacir é construir uma casa para abrigar toda sua família. “Quero construir uma casa para a família inteira e agora vou conseguir graças a esse prêmio do Sorte Saúde. Estou muito emocionado e feliz em poder ajudar o Hospital de Base e ainda ser sorteado. Vou realizar meu sonho. Por isso, comprem e acreditem como eu acreditei e ganhei”, afirmou Doacir Aparecido.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, e o superintendente financeiro, Robson de Pádua, surpreenderam seu Doacir indo até sua chácara para entregarem pessoalmente o cheque simbólico no valor de R$ 150 mil.

“Fizemos questão de vir entregar esse prêmio ao seu Doacir, porque vemos a emoção e a reação de surpresa no rosto de cada um. Além disso sabemos o quanto é importante os prêmios para eles, como a vida deles podem ser transformadas e, ainda assim, ajudar o Hospital de Base”, disse Dra. Amália Tieco.

A surpresa também foi grande para Ana Clara Costa Ribeiro, que estava no HB como acompanhante do seu marido, que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor. Ana comprou o Sorte Saúde, participou do Show de Prêmios que sorteou uma moto e mais 10 smartphones e foi comtemplada com uma motocicleta 0 Km.

“A gente compra na intenção de ajudar, mas nem imaginei que pudesse ganhar. Por isso hoje eu digo, comprem, acreditem, ajudem o HB e vocês podem ter a mesma sorte assim como eu tive. No Sorte Saúde a gente pode confiar”, afirmou Ana Clara.

Quem compra o Sorte Saúde participa do Show de Prêmios que no mês de dezembro sorteou uma motocicleta e outros dez smartphones. O próximo sorteio acontece no dia 7 de janeiro com prêmio principal de R$ 150 mil.

Com apenas R$ 10, você ajuda o atendimento do SUS de todo o complexo do Hospital de Base e ainda concorre a todos esses prêmios. As cartelas podem ser adquiridas até o dia 30 de novembro – é a primeira vez que o sorteio contempla um show de prêmios além do dinheiro.

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme são pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.

“Somos responsáveis pelo atendimento de pacientes de mais de uma centena de cidades dos Departamentos Regionais de Saúde que são contratualizados conosco, além de pessoas que vêm de outros estados buscando tratamentos que oferecemos aqui, como o de cardiopatias infantis. Apesar do apoio que temos de todos os governos, a tabela SUS é defasada e estamos sempre em déficit, por isso lançamos o Sorte Saúde, mais uma forma da população colaborar com nosso trabalho”, ressalta a Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Como comprar o Sorte Saúde

Os sorteios do Sorte Saúde acontecem mensalmente. Para comprar, basta acessar o site https://www.sortesaude.com.br/ ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS ou ainda comprar diretamente com um de nossos vendedores em Rio Preto. Cada cartela custa apenas R$ 10.