Pacaembu: bairro receberá nebulização veicular noturna nesta semana 

Ação contra a Dengue ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de maio entre 18h e 22h; atualmente são mais de 6,4 mil casos positivos no município.

Mais uma ação de nebulização veicular noturna, em prol ao combate no avanço dos casos de Dengue no município, será realizada pela Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde em parceria com a Sucen, nesta quarta (4.mai), quinta (5) e sexta-feira (6), com previsão de início às 18h e término às 22h, nos bairros Residencial Belo Horizonte I e II, Parque Residencial Anna Munhoz Alvares e Parque Vida Nova Votuporanga III, na região conhecida como Pacaembu. Um novo cronograma já está definido e, em breve, a nebulização percorrerá os bairros pertencentes à Unidade de Saúde do São João.

A responsável pela Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Fernandes, destaca a importância da ação. “O trabalho para combater a Dengue é realizado constantemente e, nos lugares em que os índices de casos positivos e suspeitos são grandes, intensificamos as nossas ações com o bloqueio de controle de criadouros e depois a nebulização. Por isso, a colaboração da população é fundamental nessas ações que a Prefeitura vem realizando de nebulização veicular e também do arrastão de limpeza, descartando o que é inservível e pode acumular água parada”.

Durante a nebulização, não há necessidade de que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.