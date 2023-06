Pablo Maia treina normalmente e alivia São Paulo após preocupação com entrada violenta 

Volante era dúvida para pegar o Fluminense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, mas depois da atividade desta quinta-feira deve ser reforço para Dorival Júnior.

O São Paulo teve uma ótima notícia no treino desta quinta-feira. O volante Pablo Maia treinou normalmente com os demais companheiros após causar preocupação no jogo da última terça, contra o Tigre, da Argentina.

Ainda no primeiro tempo do confronto, o volante recebeu uma entrada violenta e deixou o gramado chorando. A cena causou aflição no clube, que poderia perder um de seus melhores jogadores da temporada.

Na última quarta, Pablo Maia não teve diagnosticada nenhuma lesão e voltaria aos treinos assim que a dor na perna direita melhorasse. E a evolução veio já nesta quinta.

Desta maneira, ele fica à disposição para enfrentar o Fluminense, no sábado, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. A expectativa é que ele seja titular.

Dorival Júnior não contará com o lateral-esquerdo Caio Paulista, que pertence ao Fluminense e para atuar precisaria pagar uma multa de R$ 1 milhão. Patryck é o substituto.

*Com informações do ge