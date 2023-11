Pablo Maia aumenta vitrine na Europa, e São Paulo se prepara para propostas 

Volante vive fase goleadora em 2023 e deve ser cobiçado pelo futebol do exterior na janela.

A reta final de temporada de Pablo Maia é uma das melhores possíveis. Além de ser um dos pilares do São Paulo na conquista do título inédito da Copa do Brasil, o volante tem vivido uma fase goleadora e tem chamado cada vez mais a atenção do futebol europeu.

No último domingo, diante do Athletico-PR, Pablo Maia marcou o seu quinto gol em 2023, número significativo para um primeiro volante. Na temporada passada inteira, por exemplo, o jogador balançou a rede em apenas duas ocasiões.

A força defensiva e a boa chegada ao ataque tem feito de Pablo Maia um dos principais jogadores do elenco são-paulino. Na derrota por 5 a 0 para o Palmeiras, por exemplo, Dorival fez questão de destacar a falta que o garoto fez naquela ocasião – ele estava suspenso.

Aos 21 anos e em alta, ele tem sido notícia na imprensa do exterior nos últimos meses. Na última sexta, por exemplo, ele concedeu entrevista ao Jornal “AS”, da Espanha, e falou sobre jogar no continente.

“A Europa acontecerá em algum momento. Gosto muito da forma como se joga na Liga espanhola, dos clubes e dos seus grandes jogadores. Também adoro a Premier League. A Bundesliga é um campeonato muito forte, com volante que admiro muito”, afirmou Pablo Maia.

A vitrine tem feito o São Paulo se preparar para as propostas. O contrato até o dia 31 de dezembro de 2027 deixa o clube bem amparado em uma eventual negociação. A multa de quase R$ 300 milhões também é outro fator que resguarda o Tricolor.

Até antes do título da Copa do Brasil, o São Paulo aceitava abrir negociação em caso de oferta de R$ 80 milhões. Os eventos recentes e o crescimento de Pablo Maia, porém, fez essa meta mudar.

Caso não chegue uma proposta considerada “irrecusável”, o Tricolor fará esforços para manter Pablo Maia no elenco para o ano que vem. O jogador é avaliado neste momento como praticamente indispensável para a disputa da Conmebol Libertadores.

*Com informações do ge