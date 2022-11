Pablo Maia atinge recorde e deve continuar no São Paulo até junho 

Meio-campista revelado pelo Tricolor está na mira de clubes da Europa.

Homem de confiança de Rogério Ceni no São Paulo, Pablo Maia fechou a temporada de 2022 com um recorde. O meio-campista entrou em campo 61 vezes e virou o atleta revelado pelo clube com mais jogos em sua primeira temporada como profissional.

O desempenho de Pablo Maia superou o do zagueiro Breno, que atuou em 39 jogos no ano de 2007. Nesta temporada, ele foi o terceiro são-paulino com mais partidas, atrás de Calleri e Rodrigo Nestor.

“É gratificante atingir essa marca neste meu primeiro ano pelo time principal. Foi uma temporada intensa e de muito aprendizado. Sou jovem, passível de erros e acertos, mas nunca baixei a cabeça nas adversidades”, afirmou o jogador, ao site oficial do São Paulo.

A temporada com números de destaque fez aumentar o assédio de clubes europeus no atleta, que tem contrato até dezembro de 2024. A diretoria são-paulina, porém, deve segurar o meio-campista de 20 anos pelo menos até a metade da temporada.

O Fulham, da Inglaterra, sinalizou com a possibilidade de oferecer 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões na cotação atual), mas o clube não se animou com os valores e acredita em uma valorização até a janela do meio de ano.

Pablo Maia chegou ao São Paulo em 2017, quando tinha 15 anos. Antes, ele havia atuado nas categorias de base do Independente de Limeira/SP e da Portuguesa Santista. Ele foi promovido para o profissional depois da Copinha deste ano.