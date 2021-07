Ouvidoria Municipal de Votuporanga realiza atendimentos pelo WhatsApp

Setor atende em novo endereço; 0800 está suspenso temporariamente.

A Prefeitura de Votuporanga, visando uma aproximação maior à população, vem realizando há três meses atendimento via Whatsapp, através do número (17) 3405 9700 (opção 2), que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O novo canal serve para contato direto com a Ouvidoria Municipal e também com a Central de Atendimento, tendo como objetivo, contribuir para redução da circulação de pessoas e assim diminuir a transmissão do novo Coronavírus, protegendo a saúde dos cidadãos e dos servidores públicos municipais.

Para entrar em contato com a Ouvidoria via Whats, é necessário que a pessoa salve o número na agenda do celular, possibilitando assim o envio de mensagens de texto ou áudio e também de imagens ou vídeos. O setor da Ouvidoria também atende pelo 0800 770 3590, mas, devido à mudança de novo endereço, o serviço está suspenso por tempo indeterminado, pois, depende que a empresa de telefonia responsável regularize a situação, a qual já foi informada para que possa agilizar a manutenção.

O cidadão também pode enviar sua manifestação por meio do site www.votuporanga.sp.gov.br no link da Ouvidoria.

Atendimento presencial

Devido ao aumento de casos do novo Coronavírus, a Central de Atendimento ao Público da Prefeitura de Votuporanga ressalta a importância do contato no modo on-line, mas, no entanto, alguns serviços precisam ser prestados presencialmente e, para estas situações, é necessário agendar esse atendimento pelo site da Prefeitura.

O agendamento é simples e ágil e o cidadão ainda tem a opção de escolher qual dia e horário é melhor para comparecer presencialmente. “A orientação é que as pessoas tentem resolver o que for possível de forma remota e a Prefeitura está oferecendo condições para isso. Portanto, devem vir à Central de Atendimento apenas quem tiver horário agendado por não ter conseguido resolver a situação através dos meios eletrônicos. Desta forma, protegemos a vida de todos”, disse a secretária da Administração, Andréa Thomé.