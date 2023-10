Outubro Rosa: Pacientes do Instituto do Câncer e do Ambulatório de Especialidades do HB ganham dia da beleza

Ação foi promovida pela Associação de Voluntários do HB em parceria com o salão de beleza Seven Salon e cosméticos La’Brizza.

A Associação de Voluntários do Hospital de Base de São José do Rio Preto (AVOHB) promoveu nesta sexta-feira, 20, um dia de beleza e autocuidado especial no Ambulatório de Especialidades do HB. A ação, que faz parte da campanha Outubro Rosa, ofereceu serviço de cabelereiro com corte, hidratação e escova, além de maquiagem e manicure, tudo de graça, através da parceria firmada com o salão de beleza Seven Salon e a marca de cosméticos La’Brizza.

Ao longo da manhã pacientes e ex-pacientes do Instituto do Câncer do HB deram depoimentos de conscientização sobre a importância de obter um diagnóstico precoce de câncer de mama. As mais de 100 participantes puderam ainda se deliciar com pipoca, mini cachorro-quente e refrigerante servidos no local, em meio a brincadeiras com palhaços da ONG Sementes de Alegria e música com o cantor sertanejo Thiago Dias.

Segundo a presidente da AVOHB, Geane Prado, o objetivo era dar um dia de relaxamento em meio à um tratamento tão difícil como o câncer de mama. “Todas as ações visam devolver o autocuidado, que muitas vezes é deixado de lado devido as complicações da doença. Pensamos na ação com carinho e ficamos felizes que ela foi um grande sucesso”, afirma.

O evento era voltado às pacientes oncológicas do HB e do ICA e, neste ano, foram atendidas também acompanhantes e colaboradoras, que diariamente ajudam as pacientes na difícil missão que é o tratamento contra câncer de mama.

“Prezamos muito pelo social. Apesar da nossa empresa ser nacional estamos muito próximos da comunidade local e prontos para participar de ações que beneficiam o próximo”, disse o diretor da La’Brizza, Suélio Ribeiro.

“A equipe do Seven Salon sempre se envolveu em ações que reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente no mês da campanha. Hoje pudemos reforçar nosso lema, devolvendo a essas mulheres o amor e o autocuidado”, finalizou a gerente Natália Hova.