Outubro Rosa: médica do SanSaúde alerta para prevenção

Ginecologista e mastologista, Dra. Gabriela da Silveira Trindade, destacou hábitos saudáveis que reduzem 30% as chances de ter a doença.

Nesta quarta-feira (6), a Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde realizaram mais uma live no Instagram, com muita informação e qualidade de vida. O tema escolhido foi Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre câncer de mama e de colo de útero.

Durante o bate-papo, a ginecologista e mastologista convidada, Dra. Gabriela da Silveira Trindade, ressaltou a prevenção da patologia. “Quanto antes ter melhora no estilo de vida, melhor para a saúde. É fundamental uma alimentação saudável, comer de três em três horas, evitar alimentos industrializados, carne vermelha e refrigerante. São medidas que, aliadas a ingestão de água e exercícios físicos, reduzem 30% as chances da doença”, frisou.

Sintomas

Dra. Gabriela orientou sobre os sintomas. “O mais comum é o nódulo. Mas também há sintomas como retração de pele (que fica com aspecto de casca de laranja), secreção amarelada, avermelhada e até mesmo linfonodos axilares. Quando a mulher perceber alguma alteração, deve procurar o mastologista”, disse.

Fatores de risco

A médica dividiu os fatores de risco entre não-modificáveis e modificáveis. “Os primeiros envolvem a idade de 50 a 70 anos (faixa etária mais predominante), sexo feminino, mas o câncer de mama também pode ocorrer em homens”, afirmou.

Já os modificáveis são: obesidade, sedentarismo, menstruação antes dos 12 anos e menopausa após os 55 anos, mulheres que nunca engravidaram e tabagismo. “Terapia de reposição hormonal e uso de anticoncepcional são casos individualizados”, complementou.

Histórico familiar

Ela falou ainda sobre hereditariedade. “Em familiares de primeiro grau, o risco é maior de desenvolver, principalmente em homem. O câncer hereditário chega nas porcentagens de 5 a 10%”, explicou.

Mamografia e pandemia

A médica apresentou dados sobre os impactos da pandemia de COVID-19 na saúde. “Observou em 2020 uma queda muito grande de mamografias. Cerca de 42% dos exames realizados em 2019 não foram atualizados no ano passado. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) é que mais de quatro mil casos não foram diagnosticados pela pandemia, pela falta de avaliação preventiva”, disse.

Dra. Gabriela enfatizou que o câncer de mama é o segundo que mais mata. “O intuito da mamografia não é evitar, mas fazer o diagnóstico precoce, quando a chance de cura é de até 99%”, complementou.

Silicone

A mastologista esclareceu que prótese de silicone não causa câncer de mama. “Em alguns casos, ela pode ocultar alguns nódulos. Por isso, é importante a mulher fazer mamografia e ultrassom”, afirmou.

Como surgiu a campanha

O Outubro Rosa foi criado em 1990 em Nova York, quando foi realizada uma corrida pela cura do câncer. Se tornou mundial e visa a conscientização da prevenção do câncer de mama e de útero.