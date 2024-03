Outono: confira dicas para cuidar da saúde na mudança de estação

Nesse período, a umidade cai e o ar fica mais seco, contribuindo para a aspersão de partículas de alérgenos, como a poeira doméstica, ácaros e pelos de animais, que podem causar reações alérgicas em alguns pacientes. Dentre os sintomas mais comuns estão o espirro, coriza, obstrução nasal, coceira no nariz, ouvido e garganta, tosse e falta de ar.

A rinite, a asma e a sinusite são doenças crônicas em que a exacerbação do quadro é mais comum nessa época do ano, isso porque com o ar mais seco e frio, as vias respiratórias se sobrecarregam e tentam melhorar a qualidade do ar que entra em nossos pulmões – fator que aumenta os sintomas das alergias. Os exames laboratoriais podem auxiliar a identificar os causadores das crises, que inclusive podem ocasionar reações graves.