Outdoor é vandalizado e Bolsonaro é comparado a Hitler em Araçatuba

Pelo menos dois outdoors com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), instalados em Araçatuba, foram vandalizados nos últimos dias. As placas de publicidade vítimas da depredação foram armadas com patrocínio de simpatizantes do presidente.

Na avenida Brasília, um dos anúncios foi manchado com tinta. Na avenida José Ferreira Batista, a foto do presidente recebeu chifres e um bigode no estilo no ditador Adolf Hitler. Ao lado foi escrita a frase: “Fora genocida de tapados”.

Um dos responsáveis pela contratação dos espaços, o pecuarista Eduardo Ferreira, o Dudu, lamentou os agressão e disse que estes atos ferem a democracia. Ele destacou que o próprio outdoor já tem a resposta aos responsáveis pelos ataques. Na placa lê-se: “Democracia começa respeitando o resultado das urnas”.

“É lamentável que isso tenha acontecido. A democracia tem como pilar a liberdade de expressar o pensamento. Estamos, como apoiadores do presidente, demonstrando nosso lado e gostaríamos de ser respeitado”, afirmou Dudu, que anunciou que o grupo já articula para a instalação de outros oito pontos de anúncio nos próximos dias. Atualmente, são seis.

Em Votuporanga, mulheres simpatizantes do presidente Bolsonaro montaram um outdoor recentemente na avenida João Gonçalves Leite. Ao todo, participaram da inauguração da placa 20 mulheres da conhecida “Direita Votuporanga”. Diferente de Araçatuba o outdoor de Votuporanga não foi depredado. (Folha da Região)