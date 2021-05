Ouroeste recebe nova pesquisa arqueológica

A pesquisa objetivou verificar se a área onde empreendimento será instalado não possui nenhum sítio de interesse histórico ou arqueológico

Ouroeste recebeu, recentemente, a equipe de arqueólogos da Alhambra Projetos, que esteve no município, desenvolvendo uma pesquisa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no local onde será instalada mais uma Usina Fotovoltaica pela AES Tietê Energia S/A.

A pesquisa teve como objetivo verificar se a área onde o empreendimento será instalado não possui nenhum sítio de interesse histórico e/ou arqueológico, garantindo assim a salvaguarda e preservação dos registros eventualmente deixados pelos povos que viveram na região antes mesmo da formação da cidade.

Segundo o arqueólogo coordenador dos estudos Dr. Wagner Magalhães, a pesquisa atende determinação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN através da portaria federal nº 20 de 19 de março de 2021 e tem como finalidade atender o rito do processo de licenciamento do futuro empreendimento junto a CETESB.

Em visita ao Museu Municipal de Arqueologia de Água Vermelha a equipe de arqueólogos ficou encantada com as instalações e com a importância do acervo. Para os pesquisadores a população de Ouroeste é privilegiada em poder contar com um espaço tão bem preservado como o do Museu Municipal, um espaço dedicado à preservação da cultura e memória dos povos que viveram na região. Mais do que um espaço de exposição, o Museu é um lugar de ensino onde as pessoas podem aprender um pouco mais não só sobre arqueologia, mas também sobre história, memória, biologia, paisagem, enfim sobre aspectos das relações humanas que se fazem presentes até hoje.

Sítio arqueológico

É qualquer lugar onde se encontram vestígios do passado de uma sociedade. Eles podem ser muito antigos, como pinturas rupestres, ou mais recentes, como uma fazenda ou cemitério de escravos, ou até mesmo a Igreja Matriz de nossa cidade. Na região da Bacia do Rio Turvo-Grande (UGRHI 15) onde se localiza o município de Ouroeste são conhecidos ao menos 71 sítios arqueológicos onde foram encontradas cerâmicas e outros utensílios dos povos indígenas que viveram na região antes mesmo da fundação das cidades. Saiba mais visitando o Museu Água Vermelha na cidade de Ouroeste.

