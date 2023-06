OUROESTE – Fórum da Região Turística Maravilhas do Rio Grande realiza reunião ordinária

A reunião foi conduzida pelo presidente do Fórum Permanente de Turismo, Edson Genari

O Fórum Permanente de Turismo da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” realizou na cidade de Ouroeste sua 58ª Reunião Ordinária.

A reunião contou com a presença do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Antônio Carlos Pereira Gomes (Toninho) e do presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e Diretor de Esporte, Lazer e Turismo de Ouroeste, Cezar Silva. Também prestigiaram a reunião a presidente da Câmara Municipal de Ouroeste, Angélica Oliveira e os vereadores Carlito Gomes, Gisele Pinhel e João Teixeira.

O Secretário “Toninho” abriu a reunião e falou sobre a importância dos trabalhos realizados pelo Fórum Permanente de Turismo para o desenvolvimento do turismo regional.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Fórum Permanente de Turismo, Edson Genari, e dentre outros assuntos tratados foi apresentado pelo gerente administrativo do Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” (Cotimarg), Alexandre Miotto da Costa, as contratações já realizadas pelo Consórcio Público e as que estão em andamento. Durante a reunião a Câmara Temática Permanente de Roteiros e Atrativos Turísticos tratou sobre a organização dos roteiros turísticos que serão criados na Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Por sua vez, a Câmara Temática Permanente de Eventos tratou sobre a organização da 2ª Edição da Feira e Congresso Maravilhas do Rio Grande, sobre a participação da Região Turística Maravilhas do Rio Grande no 20º Salão São Paulo de Turismo e 21º Congresso do Turismo Paulista, que será realizado nos dias 9 e 10 de agosto de 2023 na cidade de São Paulo e sobre a organização da 1º Copa Maravilhas do Rio Grande de Mountain Bike, além de apresentar um feedback sobre a Expô Fernandópolis 2023, realizada de 18 a 22 de maio.

Já a Câmara Temática Permanente de Marketing e Assessoria de Imprensa discutiu sobre a contratação de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e monitoramento de mídias e redes sociais, sobre a redação da nova revista da Região Turística Maravilhas do Rio Grande e sobre melhorias em seu site. Os membros da Câmara falaram sobre a possibilidade de utilização do site do Cotimarg, que está em fase de elaboração, para a promoção da Região Turística Maravilhas do Rio Grande.

Na reunião, também foi apresentado pela empresa PLAN&AÇÃO, contratada pelo Cotimarg, o planejamento para a realização de pesquisas com turistas nos 14 municípios que compõem a Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Os presentes tiveram também a oportunidade de visitarem o Museu Água Vermelha, localizado na cidade de Ouroeste. O museu é considerado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional) uma instituição museológica única na 8ª Região Administrativa de São José do Rio Preto e foi projetado respeitando padrões internacionais de conservação, sob a orientação de arqueólogos e antropólogos do MAE-USP (Museu Arqueológico do Estado). Após a reunião, o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e o presidente Comtur de Ouroeste acompanharam os membros dos Fórum Permanente de Turismo ao Pesqueiro Jatobá, tradicional restaurante do município. Quem quiser conhecer o local pode acessar o instaram @pesqueirojatobaouroeste.

A próxima reunião ordinária do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” está prevista para acontecer na cidade de Mira Estrela.