OUROESTE – Acesso à Cachoeira do Velloso será bloqueado após flagrante de aglomeração

A Prefeitura de Ouroeste, município localizado a 37 quilômetros de Fernandópolis, anunciou nesta terça-feira, dia 8, que vai adotar novas ações para impedir aglomerações na Cachoeira do Velloso e em espaços públicos na cidade.

O acesso à Cachoeira, um dos principais pontos turísticos da cidade, será bloqueado para evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19).

Ainda de acordo com a Prefeitura, a medida será tomada após o registro de movimentação intensa de pessoas no local durante o último feriado prolongado. A Prefeitura contará com ajuda da Polícia Civil e Militar durante a iniciativa contra as aglomerações.

Aglomeração

Durante o feriado prolongado (7 de setembro), diversos vídeos e fotos foram compartilhados nas redes sociais e denunciavam aglomeração na Cachoeira do Velloso, em Ouroeste, fato que chamou a atenção de pessoas que optaram por ficar em casa devido à pandemia do coronavírus.

“As pessoas precisam entender que a pandemia ainda não acabou. A região subiu de fase no Plano SP, mas isso não é motivo pra relaxar totalmente os cuidados. Isso é um perigo”, destacou a estudante Ana Paula Fonseca, de 23 anos.

A declaração de Ana Paula também faz parte do pensamento do aposentado Pedro Manoel, de 59 anos. “Isso foi um absurdo. As pessoas perderam o amor ao próximo. Essas pessoas que estavam lá (cachoeira) podem ter sido contaminadas e depois irão passar o vírus para os seus familiares. Ao invés de vencermos a doença, vamos regredir e vai fechar tudo de novo”, lamentou. (O Extra Net)