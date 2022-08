Ouro: atletas de Votuporanga brilham no Campeonato Brasileiro de Karatê 

André Luis Correa Silva e Priscila Martins Rodrigues garantiram classificação para o X Campeonato Sul-Americano de Artes Marciais, na Argentina, em novembro.

por Andrea Anciaes

Recentemente André Luis Correa Silva participou do Campeonato Brasileiro de Karatê Semi Contato 2022 que aconteceu em Sabino/SP nos dias 20 e 21 de agosto.

O atleta sagrou-se campeão Kata Masculino Sênior 30 a 39 anos, Faixa Preta Absoluto, e garantiu a medalha de ouro e garantiu sua classificação para o X Campeonato Sul-Americano de Artes Marciais que será disputado em Buenos Aires, na Argentina, em novembro.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga ele contou sobre sua trajetória no karatê e também sobre a vitória no campeonato, acompanhe:

DV: Quantos anos você já pratica o karatê? Conte um pouco da sua trajetória de conquistas ao longo de sua carreira de atleta:

“Minha trajetória no Karatê inicia-se no ano de 1997, quando comecei meus treinamentos na Escolinha Municipal de Esportes da Prefeitura de Votuporanga, já muito jovem comecei a competir e a conquistar Competições Regionais e Estaduais. No ano 2003 participei do primeiro campeonato Brasileiro representando Votuporanga e São Paulo na cidade de Bauru onde me sagrei Campeão Kata Infanto-Juvenil e Kumite Infanto-Juvenil. Desse tempo até agora foram diversas conquistas das quais me orgulho muito.”

DV: Ao longo de sua trajetória no karatê quantos títulos você conquistou?

“São mais de 20 Títulos Paulista, 15 Títulos Brasileiros além das Medalhas Internacionais, como Campeão Pan-Americano, Sul americano e Mundial em 2018. Título esse que muito me orgulho, pois representar o Brasil em um evento desse porte não é tão simples e poder voltar para casa com 4 medalhas (3 de ouro e 1 de prata) foi incrível. Hoje sou faixa preta 5º Dan (conquistado também no Brasileiro 2022), e alterno meus treinos, com o trabalho como professor de Arte e Inglês. Não posso deixar de frisar aqui que tudo que conquistei na minha trajetória do Karate devo ao Grande Mestre Adebaur Borges e a sua Esposa Cleonice Pavani, eles foram essenciais na minha vida esportiva e na minha formação como cidadão. Meus queridos pais Maria Cristina e Antônio Primo e meu irmão Paulo Ricardo, que foi quem me apresentou o esporte.”

DV: Como foi para você ser campeão nesse campeonato?

“Vencer um campeonato brasileiro de Karatê é algo incrivelmente importante, pois demonstra que mesmo depois de quase 26 anos de treinamento ainda consigo me manter entre os melhores do Brasil. Além de poder disfrutar das vitórias acompanhados de meus amigos no tatame. Agora é manter o foco e continuar os treinamentos para chegar cada dia melhor e trazer mais títulos para nossa querida Votuporanga.”

DV: Abro espaço para você deixar aqui uma mensagem final:

“Preciso de Patrocínio para as competições, e após a pandemia ficou ainda mais difícil conseguir participar de muitos eventos sem a ajuda financeira. E com esse apoio tenho certeza que voltarei com ótimos resultados!”

No mesmo campeonato a atleta Priscila Martins Rodrigues também conquistou medalha de ouro classificando-se para o X Campeonato Sul-Americano de Artes Marciais, em Buenos Aires, que ainda acontecerá esse ano.

“Esse campeonato brasileiro foi um evento muito importante, me classifiquei para a próxima etapa o Sul-Americano de Artes Marciais em Buenos Aires Argentina. No campeonato brasileiro fui campeã medalhista de ouro em kata.

O karate é um esporte muito importante para mim porque desde criança sempre tive uma paixão por filmes de artes marciais e sempre falava para minha mãe que um dia seria uma karateca.

Recordo que no ano de 1996 estava na escola e de repente, entrou na sala de aula o sensei Adebaur Borges falando das aulas de karatê na escolinha de esportes da prefeitura que era realizada no CSU. Nesse dia fiquei muito empolgada e assim que fui para casa pedi para minha mãe me levar para efetuar a minha matrícula, confesso quando eu olhei os alunos treinando foi amor pela primeira vista, desde então até hoje com 37 anos de idade pratico o karatê porque faz parte da minha história minha vida! O karatê me ajudou a melhorar meu comportamento além da responsabilidade, disciplina e o respeito ao próximo.

Participei ao longo desses anos de inúmeros campeonatos e hoje tenho muitos títulos dos quais tenho um orgulho muito grande, são eles: Paulista pela federação Fkpee, Open nacional, Open internacional e Brasileiro pela federação CBKSC.

Para mim o Karatê é um grande estilo de vida não só como arte em si, mas também por proporcionar aprendizados de vida, além de um objetivo de estrutura corporal e saúde”, comentou Priscila Martins Rodrigues que é Faixa Preta e 1º Dan, 25 anos no karatê.

“Karate não é sobre técnicas e sua execução, mas sobre audácia, integridade e a luta por justiça e pelo bem comum”. Bem Behzad Ahmadi.