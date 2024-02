Osmani recebe premiação em evento da Alcer Cup 

O maratonista votuporanguense venceu a categoria 55/59 anos na temporada 2023; premiação ocorreu no sábado, em São José do Rio Preto.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, participou do evento considerado o ‘Oscar da Corrida de Rua’ no noroeste paulista que premiou os melhores da Alcer Cup em 2023, realizado no último sábado (24.fev), em São José do Rio Preto/SP.

Osmani foi premiado pela conquista da categoria 55/59 anos, nos 10km, na temporada 2023; aliás, resultado que se repetiu nas últimas três temporadas, tornando-o tetracampeão da categoria.

O votuporanguense já começou a esquentar os motores em 2024, se prepara para estrear bem na Alcer Cup, com objetivo exclusivo de conquistar o pentacampeonato consecutivo na competição anual.

Por falar na Alcer Cup, Osmani já acelera na preparação de olho na estreia marcada para o próximo dia 21 de abril, às 7h, durante a 19ª Corrida Shopping Cidade Norte, em Rio Preto. Essa será a primeira prova do calendário 2024 da competição que terá, ao todo, seis etapas, uma a mais do que no último ano.