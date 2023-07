Osmani fatura categoria na 2ª etapa da Alcer Cup 

O maratonista votuporanguense foi o único representante do município em Rio Preto, e segue em alta voltagem o desafio pelo tetracampeonato na Alcer Cup.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, conquistou a categoria 55/59 anos da 6ª Edição da Corrida da Band Paulista, a 2ª etapa da Alcer Cup, na manhã do último domingo (23.jul), em São José do Rio Preto/SP.

Osmani, o único representante votuporanguense no evento que contou com aproximadamente 800 inscritos, enfrentou o desafio de uma prova de 10km, em duas voltas de 5km, e assim como na 1ª etapa da Alcer Cup, também realizada em Rio Preto, em 18 de junho, venceu para seguir perseguindo o sonho do tetracampeonato da competição.

Ao Diário, Osmani destacou a dificuldade do percurso, os bons adversários e as dores causadas por uma lesão nas costas, porém, nada que o impedisse de colocar a prova toda sua capacidade atlética e representar Votuporanga em alto nível.

A Locomotiva Humana aproveitou para agradecer aos apoiadores que o incentivaram: “Quero aproveitar para agradecer o apoio da TRT Transportes e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga”, afirmou Osmani.

A Alcer Cup é uma competição de corridas dividida em seis etapas ao longo do ano, e Osmani conhece bem o desafio, inclusive, é tricampeão; e em 2023 voa baixo em busca do tetra. Por falar nisso, o atleta já vislumbra a participação na 3ª etapa da Alcer Cup, em 12 de agosto, também em Rio Preto.