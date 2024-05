Osmani é vice-campeão na corrida de rua Maio Amarelo Running 

O atleta votuporanguense ficou com o 2º lugar na categoria 55/59 anos da competição disputada em São José do Rio Preto.

O atleta Osmani Furniéles Borba representou Votuporanga/SP corrida de rua Maio Amarelo Running, disputada na tarde do último sábado (18.mai), em São José do Rio Preto/SP. A prova com mais mil inscritos teve largada às 17h, as margens do Lago 3 da Represa, e percurso de 7 km.

O evento é um dos destaques da programação com ações educativas realizadas pela secretaria durante o Maio Amarelo, mês nacional de conscientização com o objetivo de reduzir o número de mortes causadas pelos acidentes de trânsito.

A prova também foi ponto de solidariedade, uma vez que a Secretaria de Trânsito e Transportes de Rio Preto, em parceria com a Alcer – empresa organizadora da corrida – recebeu donativos para atender a população gaúcha atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Além da Locomotiva Humana ter ficado com a 2ª posição da categoria, Votuporanga contou com outros representantes como Maurício Padilha.