O atleta votuporanguense foi campeão na categoria 55/59 anos.

O atleta Osmani Furniéles Borba representou Votuporanga/SP em alto nível na 22ª Corrida do Trabalhador de Tanabi/SP, disputada no último sábado (4.mai). A prova com largada às 19h, na Avenida Diego Carmona Garcia, teve percurso de 5,2 km.

Ao Diário, Osmani Furniéles comentou: “Agradeço a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Votuporanga, e a Monte Santo Logística, pelo apoio que nos foi dado.”