Osmani brilha na 6ª edição da Corrida Grandes Lagos 

Votuporanguense dividiu o desafio com outros cinco atletas e juntos cravaram o 3º lugar no pódio.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba brilhou durante a 6ª edição da Corrida Grandes Lagos, desafio de 80 km realizado no último final de semana, com início em Jales/SP e passando por Santa Salete/SP, Santana da Ponte Pensa/SP, Três Fronteiras/SP, Santa Rita d’Oeste/SP e com término em Santa Clara d’Oeste/SP.