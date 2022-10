Osmani Bórba fica em 2º na 5ª Alcer Cup, mas segue liderando categoria 

O atleta votuporanguense participou da prova no sábado, em Rio Preto.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba continua voando baixo na Alcer Cup, o objetivo é o tricampeonato nos 10km. Na tarde do último sábado (1º.out), em São José do Rio Preto/SP, a Locomotiva Humana ignorou as dores na coxa esquerda e joelho, fruto de contusões recentes, e conquistou a segunda colocação na categoria 55/59 anos, durante a 5ª edição da competição.

Osmani faturou ainda a 30ª colocação no Geral, terminando o percurso em 43min.

A Locomotiva Humana, agora, busca recuperar o fôlego, já que no próximo dia 15 de outubro, às 17h, novamente na Represa Municipal de Rio Preto, buscará na sexta etapa mais um resultado que contribua na chegada ao tri.

Ao Diário, Osmani não escondeu as dores, mas afirmou que restando duas etapas para o final da competição, buscará com todas as forças conquistar o objetivo. “Quero aproveitar para agradecer o apoio da TRT Transportes e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga”, afirmou o atleta.