Osmair Ferrari volta a cobrar melhoria no atendimento da iluminação pública 

Vereador voltou a tribuna da Câmara para tratar do tema, e novamente, pedir que a empresa opere 24 horas por dia no município.

Pontos escuros em Votuporanga/SP voltou a ser assunto na Câmara Municipal, desta vez, durante a 41ª sessão ordinária, desta segunda-feira (13.nov), o vereador Osmair Ferrari (PSDB) retornou à tribuna da Casa de Leis para cobrar uma atitude da Prefeitura e da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública no município para que corrijam as falhas no atendimento que têm causado, segundo ele, “muitos transtornos e problemas de segurança aos moradores de todos os cantos da cidade que passam noites na escuridão.”

O parlamentar, que já falou sobre o tema por diversas vezes na Câmara, desta vez apresentou vários ofícios, indicações e requerimentos protocolados nos últimos anos por ele, cobrando que alguma ação fosse tomada, mas que nada foi feito.

Osmair subiu o tom e desabafou na tribuna, lembrou até que uma audiência pública a seu pedido foi realizada pela Câmara, no início de 2023, mas que a empresa CSC Iluminação sequer enviou representante.

Ainda durante sua fala, o vereador mostrou fotos de várias ruas “na escuridão” nos últimos dias, salientando que as reclamações que chegam até ele, por moradores insatisfeitos e inseguros por conta da escuridão das vias não têm obtido resultado em tempo razoável.

O parlamentar cobrou da Prefeitura e empresa de iluminação pública que deixem uma equipe de plantão 24 horas durante os sete dias da semana, para atender as emergências, e não apenas o serviço de comunicação telefônico que gera o atendimento, mas demora muito além do ideal para deslocar equipes de manutenção aos locais.

“Pedimos a empresa tenha uma equipe de manutenção para atendimentos 24 horas, como outros serviços de emergência como a Polícia, SAMU, UPA, Ambulâncias, Saev, Elektro, entre outros. A energia é essencial e o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, aponta que todo serviço essencial deve ter atendimento contínuo. Tem que trabalhar 24 horas”, concluiu Osmair Ferrari.