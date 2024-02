Osmair Ferrari pede divulgação do 0800 da empresa de iluminação pública na conta de água 

Quem tiver problemas com a iluminação pública deve solicitar os reparos por meio da Ouvidoria Municipal no WhatsApp (17) 3405-9700 ou pelo telefone: 0800-7703590.

O vereador Osmair Ferrari (PSDB) apresentou na última semana uma indicação solicitando que a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) divulgue nas faturas de água e esgoto do novo número de contato telefônico da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública.

“Na prerrogativa de representante do povo votuporanguense solicitamos esse tipo de divulgação que se faz necessária para viabilizar, de forma mais fácil, o contato dos munícipes com a empresa que recentemente foi vencedora de processo licitatório promovido pelo Poder Executivo e que é responsável por esse serviço. A divulgação por meio das faturas de água e esgoto daria maior publicidade a essa mudança, já que são várias as ligações de munícipes aos vereadores querendo saber o número de contato telefônico da empresa para solicitarem serviços de manutenção nos bairros da cidade”, justificou o parlamentar.

A manutenção da iluminação pública em Votuporanga nos últimos anos tem sido motivo de descontentamento e, de verdadeira rebelião na Câmara Municipal. Contudo, prefeito Jorge Seba (PSD) assinou no início do mês o contrato com a nova empresa responsável pela área no município, a RSM Engenharia, que tem sede registrada em Bálsamo/SP.

Outro ponto criticado na última sessão da Câmara é o fato da nova empresa ainda não possuir um 0800 exclusivo, desta forma, quem tiver problemas com a iluminação pública deve solicitar os reparos por meio da Ouvidoria Municipal no WhatsApp (17) 3405-9700 ou pelo telefone: 0800-7703590.