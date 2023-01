Os maiores eventos astronômicos para o ano de 2023

O astrônomo Paulo César da Silva, presidente do Instituto de pesquisas espaciais Centauri, de Jales-SP, explicou ao Diário de Votuporanga eventos astronômicos que acontecerão no decorrer ano.

Por Andrea Anciaes

Todo astrônomo já escutou alguém querendo saber para que serve a astronomia. É mesmo necessário investir em algo tão abstrato? Outras ciências puras como a química, a física e até mesmo a matemática têm aplicações óbvias que as pessoas facilmente identificam e entendem. Já quanto à astronomia, precisamos lembrar a sociedade que os investimentos são a longo prazo.

A astronomia nos permite responder a grandes questões: onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. E o saciar da curiosidade inerente à espécie humana de entender o Universo produz também conhecimento básico para a descoberta de tecnologias e serviços essenciais em nosso dia a dia. Quem usa GPS, wi-fi, telefone celular e já fez mamografia pode não se dar conta de que tudo foi desenvolvido ou aprimorado pela astronomia.

Hoje, milhares de satélites orbitam a Terra nos possibilitando realizar ligações telefônicas, assistir a nossos programas na TV e chegar a nossos destinos com o sistema de GPS. Para isso, precisamos que astrônomos entendam muito bem como ocorre o movimento desses corpos nas vizinhanças de nosso planeta, saibam como manobrá-los quando necessário e até como protegê-los caso haja uma tempestade solar com possibilidade de danificá-los. Além disso, os astrônomos são grandes guardiões da humanidade contra possíveis desastres espaciais.

O jornal Diário de Votuporanga em entrevista conversou com o astrônomo Paulo César da Silva, presidente do Instituto de pesquisas espaciais Centauri na cidade de Jales/SP, que falou sobre os eventos astronômicos que acontecerão no decorrer deste ano (2023), acompanhe:

DV: Paulo quais os eventos astronômicos que irão acontecer este ano?

“Neste ano de 2023 estaremos repletos de eventos astronômicos, alguns acontecimentos são raros e serão visíveis em todo Brasil. Os eventos astronômicos são acontecimentos que envolvem os astros celestes, e na astronomia são os mais esperados, pois os registros são únicos, e muitos podem nem ser mais vistos durante nossa geração, dentre eles estão às chuvas de meteoros, eclipses, cometas, asteroides, conjunções e muitos outros.”

Principais Eventos de 2023:

• 23/01: Lua crescente em conjunção com Vênus e Saturno

• 31/01: Marte ocultado pela Lua

• 01/02: Aproximação do cometa C/2022 E3 (ZTF)

• 22/02: Conjunção da Lua e Júpiter

• 01/03: Conjunção de Vênus e Júpiter

• 02/03: Conjunção da Lua e Júpiter

• 28/03 Conjunção da Lua e Marte

• 06/04: Conjunção da Lua e Saturno

• 11/04: Conjunção de Vênus e Plêiades

• 11/04: Aparição de Mercúrio

• 21/04: Conjunção da Lua e Vênus

• 22/04: chuva de meteoros Líridas

• 26/04: Conjunção da Lua e Marte

• 13/05: Conjunção da Lua e Saturno

• 17/05: Conjunção da Lua, Marte e Vênus

• 26/05: Conjunção da Lua e Vênus

• 29/05: Mercúrio em maior elongação ocidental

• 16/06: Conjunção da Lua e Júpiter

• 18/06: Conjunção da Lua e Mercúrio

• 03/07: 1ª Superlua do ano (Lua cheia no perigeu)

• 30/07: Pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul

• 01/08: 2ª Superlua do ano (Lua cheia no perigeu)

• 12/08: Pico da chuva de meteoros Perseidas

• 27/08: Saturno em oposição

• 31/08: Superlua “azul” (segunda lua cheia no mesmo mês)

• 04/09: Conjunção da Lua e Júpiter

• 27/09: Conjunção da Lua e Saturno

• 29/09: Ultima Superlua do ano

• 09/10: Pico da chuva de meteoros Draconídeas

• 14/10: eclipse solar “anel de fogo”

• 22/10 de outubro: Pico da chuva de meteoros Oriônidas

• 28/10: Eclipse lunar parcial

• 03/11: Júpiter em oposição

• 09/11: Ocultação lunar de Vênus

• 18/11: Pico da chuva de meteoros Leônidas

• 14/12 de dezembro: chuva de meteoros Geminídeas.”

O astrônomo Paulo César da Silva é presidente do Instituto de pesquisas espaciais Centauri na cidade de Jales, embaixador internacional da Astronomia e ciências espaciais pela ACILBRAS, Doutor e Embaixador internacional pela IFCH De Marrocos (Fórum internacional da criatividade e humanidade) e Fundador do canal de Astronomia Mundo Curioso).

Vale ressaltar que alguns dos fenômenos poderão ser observados a olho nú; para outros, serão necessários uso de equipamentos.