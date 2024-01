“Os Agentes de Endemias e Comunitários da Saúde são heróis no combate à dengue”, destaca Nilton Santiago 

Vereador afirmou durante a 1ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira, que o engajamento da população e a atuação dos servidores da saúde são fundamentais no enfrentamento as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

Assim como diversas regiões do Brasil, Votuporanga/SP está em alerta com o aumento vertiginoso de casos da dengue e Chikungunya. Nesta segunda-feira (22.jan), durante a 1ª sessão ordinária da Câmara, vereadores tiveram os trabalhos acompanhados por um grupo de servidores municipais que pediram melhores condições de trabalho.

No Plenário Dr. Octávio Viscardi, agentes de Endemias e Comunitários de Saúde pediram a atenção dos parlamentares para demandas diversas, que vão desde a alteração do horário de expediente à fornecimento ineficiente de água, uniformes e equipamentos e segurança.

Por sua vez, Nilton Santiago, que é servidor municipal e conhecedor da área, destacou o papel dos agentes na guerra contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti: “Na Covid, tivemos médicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros como heróis a frente da pandemia, agora são os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias que lideram esse exército e no seu dia a dia trabalham arduamente para salvar vidas.”

“Não queremos que as pessoas morram. Por isso, é importante que todo mundo colabore e também receba os agentes em suas casas, que são soldados importantes nesse exército contra o Aedes Aegypti, só assim venceremos mais essa luta”, emendou Nilton Santiago.

O parlamentar reforçou a importância do engajamento da população e, principalmente, do papel fundamental realizado pelos agentes de Endemias e Comunitários de Saúde, explicando que “os Agentes de Endemias lideram o combate a doenças transmitidas por vetores e na vigilância ambiental dessas doenças e numa parceria desse trabalho, os Comunitários de Saúde trabalham na atenção básica e buscam abranger uma gama ainda mais ampla de ações de saúde.”

Casos da doença em Votuporanga

Em 2023, segundo dados da Secretaria da Saúde, foram registrados 1.107 casos positivos, sendo 12 do tipo DENV3 e nenhum óbito e neste ano, até o momento, são 65 casos confirmados dos quais, três do tipo 3 da doença e óbito de uma pessoa de 71 anos de idade do sexo feminino, no dia 3 deste mês. Sobre casos de Chikungunya, ano passado foram três casos confirmados e um este ano e com um caso em investigação referente a cada ano.