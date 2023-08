Ortopedistas da Santa Casa fazem curso nos Estados Unidos

Dr. Lucas Ferreira Arroyo Marchi e Dr. Daniel Brito Fernandes finalizaram qualificação no M.A.R.C Institute, em Miami.

Diretamente de Miami para Santa Casa de Votuporanga. Os médicos ortopedistas da Instituição concluíram curso “Brazil Advanced Hip Reconstruction Surgical Skills Workshop” (Workshop de habilidades cirúrgicas para reconstrução avançada do quadril no Brasil) e “Brazil Advanced Primary and Revision Knee Surgical Skills Workshop An Interactive Hands-On Surgical Skills Experience” (Workshop Avançado de Habilidades Cirúrgicas Primárias e de Revisão do Joelho do Brasil – Uma Experiência Prática Interativa de Habilidades Cirúrgicas) no período de 14 a 18 deste mês.

Dr. Lucas Augusto Ferreira Arroyo Marchi e Dr. Daniel Brito Fernandes finalizaram qualificação na M.A.R.C Institute. O Instituto é um centro de treinamento de excelência internacional em pesquisa e treinamento cirúrgico que visa o aperfeiçoamento de profissionais da saúde.

Os principais conteúdos foram as cirurgias de próteses de quadril e joelho primárias e de revisões complexas, com foco no aprimoramento em técnicas e conhecimento de novas tecnologias e materiais.

Dr. Daniel explicou que os treinamentos simulam o cenário real de procedimentos com uso de peças anatômicas especialmente para os cursos. “É uma formação com aulas práticas e teóricas. Uma estrutura é montada a fim de aperfeiçoar as técnicas cirúrgicas e discussão de casos com profissionais do mundo inteiro”, disse.

O especialista frisou que a qualificação é extremamente seletiva. “Participa médicos de vários países, compartilhando conhecimento e informação. Foi muito produtivo, desenvolvendo várias técnicas e, assim, aprimorando as nossas”, complementou.

Já Dr. Lucas enfatizou que, relativo ao curso de joelho, além de simular o cenário real com peças anatômicas e cirurgias de alta complexidade , realizou-se procedimentos com simulação real através de robótica – novidade essa que veio para ficar definitivamente nas cirurgias de próteses de joelho. “O “robô” na verdade auxilia o médico para que os cortes ósseos sejam mais precisos, com maior estabilidade e durabilidade dos materiais protéticos. Curso de grande aprendizado para prática diária em nossa instituição”, finalizou.