Ortopedista alerta sobre peso da mochila escolar 

A mochila escolar é um item que faz parte da rotina de crianças e adolescentes e a forma com que eles gostam de usar vai mudando ao longo do tempo. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos para evitar peso em excesso e ajuste incorreto, já que podem causar lesões e dores.

O ortopedista do SanSaúde, Dr. Onildo José da Silveira, ressaltou que as bolsas, com muito peso e carregadas em apenas um lado do corpo, por exemplo, geram dor na coluna, além de alterar o modo de caminhar e o equilíbrio. “Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o recomendado é que o peso não ultrapasse 10% do peso corporal do indivíduo. Além desse limite, há o risco de entorses pelo excesso de esforço dos músculos da coluna, além de dores, que podem ser causadas por alterações posturais”, disse.

Ele frisou que as queixas agudas apresentadas no consultório são: dor nas costas, nos braços e nos ombros. O ortopedista enfatizou, entretanto, que os problemas podem ser mais sintomáticos para aquelas crianças e adolescentes que precisam caminhar até a escola levando o material, pelo tempo de esforço que eles fazem.

O que comprar e como utilizar

O profissional orientou que, na hora da compra, se dê preferência a mochilas de duas alças porque distribuem o peso linearmente nos ombros; e que as alças sejam largas (mínimo de quatro centímetros) e acolchoadas. Mochilas com vários compartimentos e com cinto abdominal também são recomendadas.

Ao utilizar é importante, além de evitar o excesso de peso, usar as alças nos dois ombros e regular para que ela fique na altura da cintura (que termine no início da região glútea). Outra dica que faz diferença no peso é revezar os materiais das crianças, permitindo que elas levem apenas o que será utilizado no dia de aula. “Livros mais pesados devem ser colocados junto às costas”, alertou.

Mochila de rodinhas

Para as crianças menores, Dr. Onildo orientou que as melhores opções são as mochilas com rodinhas. Mas esses modelos precisam de atenção. “Caso o puxador não esteja bem ajustado, pode fazer com que o estudante entorte o tronco para carregá-la e então desencadear problemas. O ideal é ajustar o puxador em uma altura que permita que o menor permaneça com os ombros nivelados, sem precisar curvar o corpo”, complementou.

Mais dicas

Se acha que seu filho já pode estar com problemas na coluna, procure um médico ou então, converse com o professor de educação física da criança e pergunte se ela passou por exame antropométrico (pode detectar algum desvio na coluna).

Faça algumas observações para saber se há problemas:

1) Peça para seu filho ficar de pé e verifique se seus ombros estão na mesma altura.

2) Coloque a criança de costas e veja se dá para perceber algum tipo de inclinação na coluna.

3) Fique atento quanto à aparência de corcunda. Isso não é normal.

Qualquer irregularidade deve ser relatada ao ortopedista da criança. Quanto mais cedo for a intervenção do médico, mais rápido e fáceis serão tratamentos. Muitas vezes, apenas sessões de exercícios resolvem. Mas se o caso estiver adiantado, a criança pode precisar usar colete ou até mesmo passar por cirurgia.