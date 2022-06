‘Orlando Brasileira’ espera receber 350 mil turistas em julho

Parques e resorts de Olímpia/SP terão programação especial para as famílias no mês de férias escolares.

Olímpia/SP, a “Orlando Brasileira”, espera receber 350 mil turistas no mês de julho, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Mais de 1,2 milhão de visitantes já passaram por Olímpia este ano (os números consideram fluxo de janeiro a maio), atraídos pelas diferentes opções de lazer que a estância turística no interior paulista oferece.

Para o mês de julho, considerada a segunda melhor época do ano para o turismo, a expectativa pela melhor performance nos últimos dois anos para o período tem animado o setor.

Só o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina, projeta receber 230 mil turistas. O parque é um dos destinos de diversão mais procurados no País.

“É muito importante essa retomada crescente do nosso setor, principalmente para uma cidade com vocação para o turismo em família, como Olímpia. Vamos receber nossos turistas com uma programação especial, com diversão e segurança para todas as idades”, garante Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais.

O parque aquático possui mais de 50 atrações e é conhecido internacionalmente por suas águas termais. Entre as atrações estão o Lendário, maior complexo de toboáguas do País, com cápsulas em queda livre. Além de toboáguas com 30 metros de altura, como o Kamikaze e o Everest, e a Asa Delta, estrutura que imita uma pista de skate com 18 metros de altura e que pode chegar a 60km/h.

O Thermas dos Laranjais fica na Av. do Folclore, 1.543 – Jardim Santa Efigênia, e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Parques temáticos

Além dos parques aquáticos, atrações secas e temáticas de Olímpia, como Vale dos Dinossauros e Dreamland Museu de Cera, também estão investindo na diversão em família para atrair os turistas. As duas atrações, pertencentes ao Grupo Dreams, têm a expectativa de receber 50 mil visitantes durante o mês de julho.

Segundo a gerente comercial do Grupo na cidade, Gabriela Barbalho, o crescimento da procura pelas atrações nesse período é muito significativo.

“Ver o público em peso novamente é gratificante, ainda mais no mês de férias, que sempre foi de bastante movimento e importante para a economia do setor. Inclusive estamos bem ansiosos para a inauguração do Dreams Icebar (Bar de Gelo) em dezembro, quando também cresce muito a procura”, comenta.

Com 10 mil m², o Vale dos Dinossauros conta com réplicas perfeitas de dinossauros importadas. Além dos dinossauros em tamanhos reais, o parque possui cinema, brinquedoteca, playground, área para escavação, incubadora, entre outras atrações.