Orionverso anuncia parque de realidade virtual em Uberaba 

Atração ficará instalada por curta temporada na cidade. Abertura está agendada para o dia 10 de abril, no Complexo Romma Mall.

O Orionverso, parque de realidade virtual inédito na América Latina, anuncia a expansão de suas operações com a abertura de uma nova unidade em Uberaba/MG. A inauguração representa um marco importante na jornada da empresa e demonstra seu compromisso contínuo em oferecer experiências de realidade imersiva para os entusiastas da adrenalina e diversão.

A inauguração oficial está agendada para a próxima quarta-feira, 10 de abril, no Romma Mall, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, 15 – Parque das Américas. O funcionamento será todos os dias, das 13h às 21h. Com investimento de R$ 2 milhões, o Orionverso Uberaba chega para fortalecer ainda mais as opções de entretenimento e lazer no município do Triângulo Mineiro.

A versão mineira do parque contará com seis experiências de realidade imersiva capazes de oferecer uma “pocket experience” do famoso parque inaugurado este ano na cidade paulista de Olímpia/SP.

Em Uberaba, o visitante poderá, por exemplo, pilotar uma moto em alta velocidade, com gráficos surpreendentes e jogabilidade realista. Usando óculos de realidade virtual, ele poderá acessar outras dimensões e não só ver, mas interagir com outros personagens de um universo futurista. Outra atração que deverá ser bastante concorrida é a montanha-russa super-radical, que levará os turistas e os uberabenses a uma verdadeira descarga de adrenalina.

“Estamos bastante entusiasmados com a ideia de começar a levar a experiência inédita do Orionverso para outras cidades do Brasil. Acreditamos que nossa chegada a Uberaba representa um marco importante. Convidamos todos os moradores da cidade e região a mergulharem conosco nesta aventura de realidade imersiva”, anima-se Paulo Henrique Borges, idealizador e gestor do parque.

A unidade de Uberaba funcionará em curta temporada. Os passaportes antecipados estarão à venda por R$ 45 (na bilheteria o valor será de R$ 90). Também vai ser possível adquirir ingressos individuais, no valor de R$ 15 por atração. Além da bilheteria, a partir do dia 5 de abril, os visitantes poderão adquirir suas entradas e passaportes para o Orionverso de Uberaba diretamente pelo site da Sympla.