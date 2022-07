Original Steak House é inaugurado no Centro de compras Morini

O Opus group (grupo de empreendedorismo) do qual fazem parte o advogado e acadêmico da Acilbras Dr. Bruno Arena, Juliana Arena, Thiago de Queiroz Lourenço, Pâmela Santa Rosa Lourenço, Claudia Castelo Branco e Marcos Campello são os sócios majoritários do Original Steak House.

A gastronomia votuporanguense ganha cada vez mais opções, a novidade do momento é o Original Steak House, inaugurado na última quarta-feira (6.jul) no Centro de compras Morini, estrategicamente localizado em uma das esquinas mais movimentadas da cidade.

Além do atendimento diferenciado e exclusivo de um local totalmente único, o restaurante promete ser a preferência dos consumidores na hora do happy hour e das refeições diárias.

“Todos vão gostar muito das novidades, queremos conquistar não só os moradores da cidade, mas também o público de toda região”, comenta Bruno com entusiasmo.

“Além da nossa qualidade gastronômica, o nosso ambiente conta com instalações modernas e aconchegantes, Espaço Kids para as crianças e uma agradável varanda para o happy hour. Tudo isso acompanhado de um excelente atendimento com uma equipe bem treinada e motivada”, explica Thiago.

O restaurante conta com arquitetura moderna e de muito bom gosto, dividida entre estrutura climatizada, espaço ao ar livre e até um espaço kids envolvendo o cliente num local aconchegante, charmoso, e que vai proporcionar uma experiência incrível desde o primeiro contato com o local. Cada detalhe do espaço foi pensado em proporcionar momentos únicos e especiais para os clientes, projeto da arquiteta Juliana Arena.

Com um cardápio recheado de experiências gastronômicas, com preços acessíveis, especializado em cortes de carnes nobres no estilo americano o Original Steak House é o primeiro restaurante especializado da região.

Durante toda a inauguração música de bom gosto com Lucas Rocha e Baby Blues encantaram ainda mais o público presente, dentre muitos que ali compareceram estava a diretora da escola Sesi e acadêmica da Acilbras Livanéia Fernandes que falou sobre o cardápio: “O espaço simples e sofisticado que atende todos os gostos, a comida num equilíbrio perfeito, simplesmente maravilhosa com uma combinação de sabores unícos! Com certeza atende todos os gostos, inclusive os mais exigentes da gastronomia”.

O cardápio conta com várias opções: Chiken Filet, Beef Chorizo, Rib Barbecue, Sushi,Fettuccini ao Fungi, Búffalo Wings, Camarão Crispy, Rustic potato, Salad Coleslaw, no Menu Kids algumas opções: Filet ‘n Fries, Little Mac ‘n Cheese, Sobremesas: Simpsons Brownie, Banoffee “n House além de diversas opções de drinks e bebidas!