Organização adia realização do Oba Festival para fevereiro  

Um dos maiores carnavais do Estado de São Paulo havia sido adiado para o mês que vem, mas, devido à pandemia, ficará para 2022.

Os organizadores do Oba Festival, um dos maiores carnavais do Estado de São Paulo, divulgou um vídeo na última semana informando o novo adiamento do evento por conta da falta de segurança sanitária que ainda impera no Brasil, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Inicialmente, o evento que seria a edição de 15 anos do Festival, estava programado para acontecer no mês que vem; contudo, acabou reagendado para fevereiro de ano que vêm.

Quem adquiriu os ingressos na pré-venda anunciada no final do ano passado não perderá seu dinheiro. A folião pode solicitar o reembolso ou permanecer com o ingresso, que será automaticamente validado para a nova data, sem qualquer acréscimo. Quem optar pelo reembolso deverá acessar o site do Oba na aba “Política de Vendas 2022” e acompanhar o regulamento.

De acordo com Matheus Rodero, um dos organizadores, não há condições de realizar uma festa do tamanho que é o carnaval votuporanguense, diante do atual cenário: “Ainda não há segurança, geraríamos muita aglomeração e nossa prioridade é a saúde neste momento”, explicou.