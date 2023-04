Orçamento de 2024 prevê crescimento do PIB de 2,3% e salário mínimo sem aumento real, de R$ 1.389

Diretrizes da primeira peça orçamentária do governo Lula não prevê aumento real do salário.

O governo Lula apresentou nesta noite (14.abr) a primeira proposta de Orçamento. As diretrizes para as contas públicas no próximo ano indicam um cenário otimista do governo com crescimento da economia de 2,3% em 2024.

A expectativa do governo é bem superior a do mercado financeiro, que espera expansão do Produto Interno Bruto (PIB) inferior a 1,5%.

Para o próximo ano, o governo não prevê, por enquanto, aumento real do salário mínimo, que está estimado em R$ 1.389 em 2024. A partir de 1º de maio, o mínimo será de R$ 1.320.

O texto menciona que essa projeção do mínimo leva em conta apenas a correção da inflação prevista até dezembro de 2023 pelo INPC – índice oficial que corrige o salário.

“Eventuais novas regras de reajuste, que prevejam aumentos reais para o salário mínimo, serão oportunamente incorporadas ao cenário fiscal quando da elaboração da lei orçamentária anual”, cita o documento do Ministério do Planejamento. Ou seja, eventual política de reajuste real poderá ser atualizada à frente.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024 foi entregue há pouco ao Congresso Nacional. O documento de 990 páginas prevê os parâmetros do primeiro Orçamento desenhado integralmente pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesse documento, o Ministério do Planejamento trabalha com a expectativa de inflação de 3,5% no próximo ano. Novamente, a expectativa é mais otimista que o mercado que espera alta de 4,13%, conforme a última pesquisa Focus realizada pelo Banco Central com o mercado financeiro.

*Com informações da CNN