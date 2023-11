Orçamento de 2024 é tema de reunião com prefeito e presidente da Câmara 

O encontro estratégico contou com as presenças de Jorge Seba e Daniel David, além de secretários municipais, assessores e técnicos do Executivo votuporanguense.

Na manhã desta quarta-feira (29.nov), o prefeito de Votuporanga/SP Jorge Seba (PSD) liderou uma reunião estratégica na Prefeitura, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB). Além das lideranças dos Poderes Executivo e Legislativo votuporanguense, o encontro foi presenciado pelo vice-prefeito Cabo Valter (MDB), o secretário Municipal da Fazenda, Deosdete Vechiato, e o assessor de gabinete Marcelo Zeitune.

Na pauta, um tema fundamental para a administração municipal no próximo ano, o orçamento de 2024. A discussão envolveu pontos cruciais, incluindo a alocação estratégica de recursos para áreas essenciais como saúde e educação, bem como estratégias para atrair novas empresas, fortalecendo o setor produtivo e promovendo o desenvolvimento sustentável.

“Essa discussão foi fundamental para explorarmos novas estratégias na alocação de recursos, essenciais para o bom funcionamento da máquina pública e atendimento às necessidades da população em saúde e educação de qualidade”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Daniel David, comprometeu-se a levar todos os pontos debatidos na reunião ao conhecimento dos demais vereadores e destacou a necessidade de atrair investimentos e novas empresas para o setor produtivo, visando gerar empregos e renda para a população.

Essa iniciativa, segundo o parlamentar, visa não apenas atender às demandas imediatas, mas também estabelecer bases sólidas para o desenvolvimento de Votuporanga nos próximos anos.