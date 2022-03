Opositor russo Navalny é condenado a mais 13 anos de prisão

Ele está preso na colônia penal de Pokrov, 100 km ao leste de Moscou. O processo iniciado em fevereiro foi realizado na penitenciária, o que foi criticado pelos simpatizantes de Navalny como uma forma de limitar a divulgação do julgamento.

No novo processo, os promotores acusaram Navalny de ter desviado mais de US$ 4,7 milhões de doações para as organizações que lidera, um crime que pode resultar em pena de até 10 anos de prisão.