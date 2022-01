Oportunidade: Votuporanga é contemplada com 100 vagas para o Programa Bolsa do Povo 

Inscrições seguem abertas até o dia 7 de fevereiro pelo portal bolsadopovo.sp.gov.br ou pela Secretaria de Direitos Humanos, coordenadora do programa na cidade.

A Prefeitura de Votuporanga informa que o município foi contemplado com 100 bolsas do programa Bolsa do Povo, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo.

O Bolsa do Povo tem como objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, residentes no Estado de São Paulo. Com duração de cinco meses, atenderá cidadãos desempregados com bolsa-auxílio no valor total de R$540, sendo R$ 450 da bolsa e mais R$90 de cesta básica, além de curso de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho em órgãos públicos com carga de quatro horas diárias em cinco dias por semana.

O projeto em Votuporanga conta com a coordenação administrativa da Secretaria de Direitos Humanos.

O secretário Emerson Pereira explicou que houve uma grande união de esforços para que mais bolsas fossem disponibilizadas. “Para 2022, o Governo iria repassar 60 bolsas. Em um trabalho conjunto com o prefeito Jorge Seba, pedimos que fossem repassadas mais 40 bolsas, totalizando 100 vagas. Agradecemos muito o empenho do prefeito em solicitar esse aumento, ampliando assim, atendimento a mais famílias em vulnerabilidade social”, falou.

Os contemplados trabalharão, no total, 20 horas semanais, estando incluídas nesse período, em conjunto ou individualmente, a participação em atividades junto à comunidade ou a órgãos públicos, bem como a participação em curso de qualificação profissional.

Inscrições

Poderão se inscrever pessoas que estejam em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; ter idade mínima de 18 anos completos até a data de inscrição; residir, pelo período mínimo de dois anos, no Estado de São Paulo; integrar núcleo familiar com renda per capita de até meio salário mínimo e que não tenha outros membros beneficiários do mesmo auxílio.

As inscrições deverão ser realizadas de 25 de janeiro a 7 de fevereiro na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, n.º 3.771. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.