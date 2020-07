OPORTUNIDADE – Vikstar abre 70 vagas em Votuporanga e Fernandópolis

A Vikstar, empresa que opera com contact center e terceirização de processos de negócios, tem 70 vagas abertas nas cidades paulistas de Votuporanga (55 vagas) e Fernandópolis (15 vagas).

As posições são para operador de contact center em processos de vendas e atendimento ao cliente. O salário corresponde ao piso da categoria, mas algumas vagas têm remuneração variável.

Os benefícios variam conforme a posição e podem incluir vale refeição, alimentação, plano de saúde, assistência odontológica, descontos em instituições de ensino superior e seguro de vida.

Podem participar candidatos com Ensino Médio completo, maiores de 18 anos e com conhecimento básico de informática. As inscrições são feitas pelo site https://vikstar.pandape.com.br/.

A Vikstar é uma das maiores empresas do setor de contact center e terceirização de processos de negócios (também chamado BPO) do país, com clientes nos setores de telecomunicações, serviços públicos e financeiro.

A empresa é um dos maiores empregadores individuais do Brasil com cerca de 6 mil colaboradores. Desde o agravamento da covid-19, a Vikstar vem priorizando contratações em home-office. Já foram mais de 550 vagas preenchidas na modalidade.

Mais informações: www.vikstar.com.br