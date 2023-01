‘Operação Sentinela’ cumpre mandados de busca e apreensão na região 

Segundo a Polícia Civil de Rio Preto, 80 policiais participam da ação, mas não há informações sobre o número de presos e materiais apreendidos na ação.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP realizou nesta quinta-feira (26.jan) uma operação de combate aos crimes de furto, roubo, receptação, tráfico de drogas, posse e porte ilegais de armas de fogo, jogos de azar e demais crimes cometidos na região.

Segundo a Polícia Civil, 80 policiais participam da Operação Sentinela, que cumpre 46 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Não há informações sobre o número de presos e materiais apreendidos na ação.

O nome da operação se dá devido à pessoa que vigia, previne invasões ou descobre antecipadamente os inimigos.

“O nome retrata a função vigilante da Polícia Civil, que está constantemente em alerta e observando a criminalidade, com o intuito de combatê-la, com a consequente proteção da vida, integridade e patrimônio do indivíduo”, afirma a polícia.

*Com informações do g1