Operação prende dupla por tráfico de drogas em Jales

Policiais Civis da DISE contaram com apoio da Polícia Militar em ação no bairro Jardim Oiti; 5,5kg de cocaína com valor estimado em R$ 350 mil foi apreendido.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) com apoio da Polícia Militar deflagraram uma operação conjunta na noite de quarta-feira (17), no bairro Jardim Oiti, em Jales/SP, que resultou na prisão de dois traficantes e cerca de 5,5kg de cocaína com valor estimado em R$ 350 mil.

De acordo com informações, os investigadores da Especializada monitoravam um indivíduo suspeito, quando o viram saindo de uma residência carregando uma sacola. Ao abordarem ele, os policiais descobriram meio tijolo de cocaína dentro do recipiente.

Em seguida, com apoio da Polícia militar, os agentes foram até o endereço de onde o rapaz foi visto saindo. Lá, eles encontraram mais cinco tijolos de cocaína. O morador disse aos policiais que recebia R$ 500 para guardar a droga. Tanto o morador quanto o outro indivíduo foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Além do entorpecente, os policiais apreenderam celulares, três relógios e R$ 1.030 em cédulas.