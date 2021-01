OPERAÇÃO PAN AMAZÔNICA I – Caminhão é abordado em Votuporanga com carga de madeira irregular

Durante a Operação “Pan Amazônica”, realizada entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2021, onde a Polícia Ambiental efetuou fiscalização com vistas ao transporte irregular de madeira nativa, uma equipe abordou uma Scania com um semi-reboque carregado com madeira nativa pela Rodovia SP 320 (Euclides da Cunha), no município de Votuporanga.

Na vistoria foi flagrado de imediato uma inconsistência, pois foi constatado a presença do corte “Bloco/Filé”, porém o DOF (Documento de Origem Florestal) apresentado pelo condutor não constava o respectivo corte.

Diante ao fato, toda a carga foi retirada do caminhão e após medida peça a peça constatou-se que os cortes estavam irregulares e que havia 7 metros cúbicos em excesso, o que invalidou o DOF, gerando a apreensão da madeira e um Auto de Infração Ambiental (multa simples) em desfavor da empresa responsável pela venda, no valor de R$ 11.570,00, por vender madeira nativa sem licença válida. O veículo foi apreendido e depositado com seu condutor.

A madeira foi apreendida e depositada na prefeitura municipal de Votuporanga, a qual se responsabilizou com a guarda da madeira.