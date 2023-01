“Operação Impacto’ apreende adolescentes por tráfico de drogas em Votuporanga 

Objetivo da operação é atuar no combate e prevenção a diversos tipos de crimes.

A “Operação Impacto” desencadeada pela Polícia Militar, que tem objetivo de atuar no combate e prevenção a diversos tipos de crimes, resultou na apreensão de dois adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, neste final de semana, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, equipes de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona Sul, quando avistaram um dos indivíduos em atitude suspeita, perto de um ponto suspeito de tráfico de drogas. Ao ser abordado, o jovem tentou negar qualquer envolvimento, à princípio, explicou que era morador de Cardoso/SP, e que só estava na cidade de passagem.

Contudo, momentos depois, o comparsa do indivíduo chegou ao local em uma motocicleta e acabaram confessando o crime.

Em seguida, os policiais fizeram uma vistoria no imóvel onde eles estavam e, no local, foram localizadas várias porções de crack, cocaína e maconha; além de materiais utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Vara da Infância e Juventude.