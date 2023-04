Operação Direção Segura Integrada autua 39 motoristas em Jales 

No total, 1.807 abordagens foram realizadas na cidade durante ação na capital no último final de semana, com apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Realizada no último sábado (1º.abr), em Jales/SP, uma blitz da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) registrou 31 recusas ao teste do bafômetro por condutores e cinco casos de direção sob influência de álcool. A ação do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 1.807 motoristas na rodovia SP 320 km 586, sentido oeste, e teve apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Além das 31 recusas e dos cinco casos de direção sob influência de álcool, foram registrados também três crimes de trânsito, que ocorrem quando os motoristas apresentam índice acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenados, eles poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Blitze no estado

Em todo o estado de São Paulo, onze blitze da Operação Segura Integrada foram realizadas no último fim de semana, com ações também em Americana, Cravinhos, Lins, Itapetininga, Adamantina, Mauá, São Paulo, São José dos Campos, Birigui e Jales. Ao todo foram abordados 5.324 veículos, dos quais 207 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e 15 foram multados por dirigirem sob influência de bebida alcoólica. Além dos três crimes de trânsito por embriaguez ao volante registrados em Jales durante as ações do final de semana, outros seis motoristas foram autuados pelo mesmo crime nas operações de Novo Horizonte (2), Adamantina (3) e em Itapetininga (1).

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha incessantemente para a prevenção de acidentes e preservação de vidas, tendo como meta a organização de um trânsito mais seguro e harmônico entre todos os modais. O Órgão, que passa por uma reestruturação, está comprometido com a busca constante da excelência de serviços aos cidadãos, a partir dos valores de integridade e transparência em seus processos. Atualmente, adota progressivamente a transformação digital para impactar positivamente na qualidade de vida dos paulistas, facilitando o atendimento às demandas cotidianas da população. Cerca de 93% dos atendimentos feitos nas unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo são digitais.

Maior órgão executivo de trânsito do País, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota do Brasil, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais de 27 milhões de motoristas habilitados em todo o Estado. Todos os meses, é responsável pela emissão de cerca de 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). São mais de 136 mil documentos emitidos por dia, em média.