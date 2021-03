Operação Dia Mundial da Água flagra quase 50 infrações ambientais

A ação da Polícia Militar Ambiental foi realizada em todo o Estado de São Paulo, nos dias 22 e 23 de março.

A Polícia Militar Ambiental deflagrou, entre os dias 22 e 23 de março, a Operação #DiaMundialDaÁgua com o objetivo de combater os crimes ambientais que colocam em risco a qualidade de vida, saúde e segurança pública, em todo o Estado de São Paulo.

Na nossa região, foram empenhados nas atividades todo o efetivo disponível da 2ª Companhia de Polícia Ambiental, que possui Pelotões em Fernandópolis e Votuporanga, e Bases Operacionais em Jales e Santa Fé do Sul, sendo desenvolvidos o policiamento ostensivo náutico e terrestre.

Os trabalhos, que marcaram a comemoração do Dia Mundial da Água, registraram ações contra o combate ao desmatamento e ocupação antrópica em área de preservação permanente, através do atendimento de diversos Relatório de Informações Técnicas, que é um produto do monitoramento digital realizado através de comparação de imagens de satélite, a fim de instruir a fiscalização em campo das equipes operacionais; e também ações contra a pesca predatória.

Como resultado, foram elaborados 47 autos de infrações ambientais, com flagrantes de intervenções em vegetação nativa dentro e fora de área de preservação permanente em 85 mil m², representando o equivalente a 12 campos de futebol, além da supressão de 59 árvores nativas isoladas.