Operação da Polícia Judiciária de Rio Preto prende suspeitos de praticar leilões falsos de veículos 

Suspeitos criavam sites que reproduziam as mesmas funções de sites verdadeiros de “leilões” de veículos com preço abaixo do mercado. Três pessoas foram presas em Santo André/SP.

A Polícia Judiciária de São José do Rio Preto/SP, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André/SP, cumpriu três mandados de prisões e quatro de buscas em uma ação de combate ao esquema de sites falsos de leilões de veículos nesta quinta-feira (22.fev).

Três suspeitos foram presos na cidade do ABC paulista durante a Operação ‘Falso Leilão’ realizada nesta manhã. Também foram aprendidos diversos cartões, celulares e documentos utilizados pela organização que aplicava crimes de estelionato.

Golpe

O grupo criava um site falso de leilão de veículos, clonando sites de leiloeiras verdadeiras ou utilizando páginas com referência a órgãos públicos.

Os sites criados reproduzem as mesmas funções de sites verdadeiros, com informações de “lotes” de veículos a serem arrematados e “leilões” que estão ocorrendo em tempo real, com informações de SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e contato.

As vítimas são atraídas aos sites falsos pela oferta de veículos abaixo do preço do mercado, depois disso as vítimas são chamadas para realizar o cadastro com fornecimento de dados completos, para poderem participar do “leilão”, dessa forma os criminosos têm acesso às informações das vítimas para aplicarem os golpes.

*Com informações do g1